Froome zit "in een proces" 20 mei 2020

00u00 0

Chris Froome, die vandaag 35 wordt, heeft voor het eerst zelf gereageerd op de vele geruchten rond zijn toekomst. Klopt het dat hij praat over een transfer in augustus? Vertrekt hij in december bij Ineos? Of blijft hij toch langer bij de ploeg waarvoor hij al tien jaar rijdt? De Brit blijft erg vaag in een gesprek met de 'Gazzetta dello Sport'. "Ik moet met veel aspecten rekening houden", zegt hij. "Ik zit nu midden in een proces. Er zijn nog verschillende stappen te zetten de komende weken en maanden. Als dat voorbij is, zal mijn toekomst duidelijker zijn."

