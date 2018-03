Froome volgt al op 9 minuten 12 maart 2018

Weinig redenen tot klagen voor Team Sky in de Tirreno-Adriatico. Met Michal Kwiatkowski (leider) en Geraint Thomas (4de) telt de Britse ploeg twee renners in de top vijf. Toch blijft één renner stevig onder de verwachtingen en dat is niet de minste.

