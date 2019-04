Exclusief voor abonnees Froome voegt Tour of the Alps toe aan programma Koers kort 11 april 2019

Wijziging in de plannen van Chris Froome. De 33-jarige Brit wil in juli voor de vijfde keer de Tour winnen, maar zijn voorbereiding op een mogelijke recordzege is voorlopig niet je dat. Froome viel in de Ronde van Colombia en Catalonië. De UAE Tour sloeg hij wegens oververmoeidheid over. Om die gemiste wedstrijdkilometers te compenseren komt Froome aan de start van de Tour of the Alps. De nieuwe versie van de Giro del Trentino vindt plaats van 22 tot 26 april. Met 13.600 hoogtemeters verdeeld over vijf Alpenritten kan Froome er zijn klimconditie bijschaven. Ook Vincenzo Nibali verschijnt aan de start in Kufstein. Voor Froome wordt de Tour of the Alps zijn laatste koers in het shirt van Team Sky. Vanaf 1 mei wijzigt de naam van de ploeg naar Team Ineos. In de laatste rechte lijn naar de Ronde van Frankrijk start Froome normaliter nog in de Ronde van Yorkshire en de Dauphiné. (DMM)

