Froome uit het ziekenhuis, maar nog niet naar huis 21 juni 2019

00u00 0

Chris Froome (34) heeft een week na zijn zware val in de Dauphiné het ziekenhuis verlaten. Dat deelde hij mee op Twitter. "Mijn tijd in het ziekenhuis van Saint-Étienne is aan zijn eind gekomen. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om het medisch personeel te bedanken voor de zorgen", aldus Froome. "Het is een zware week geweest, iedereen heeft het zo comfortabel mogelijk voor mij gemaakt." Froome mag na zijn ontslag uit het ziekenhuis wel nog niet naar huis. Het gaat nu naar een revalidatiecentrum. "Dit is een eerste stap in wat een lange herstelperiode zal worden. Gelukkig heb ik nu de kans om bezoek te krijgen van mijn kinderen."

