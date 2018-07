Froome toont begrip voor sceptici "Maar wil Hinault graag uitleg geven" 04 juli 2018

"Een nachtmerrie", noemde Chris Froome in een interview met de Britse krant The Times de dopingbeschuldigingen. "Er is een grote last van mijn schouders gevallen. Het frustrerendste was dat ik dingen zag en hoorde die totaal niet juist waren." Zelf uit competitie stappen is nooit een optie geweest. "Waarom mezelf schorsen, terwijl ik wist dat ik niets verkeerd heb gedaan. Terwijl ik wist dat het proces was uitgelekt. Nee, daar was geen sprake van." Opmerkelijk, richting de vele criticasters stelt Froome zich nederig op. Zelfs richting Bernard Hinault is de Brit mild. "Ik kan begrip opbrengen voor alle scepsis. Hinault? Ik kan niets slechts vertellen over hem. Maar als ik hem zie, leg ik hem graag alles in detail uit, want hij had in deze ongelijk. Wellicht was hij niet van alles op de hoogte." Froome kan voor de Tour trouwens rekenen op een indrukwekkend team. Daags na zijn vrijspraak in de salbutamolzaak maakte Team Sky bekend dat hij straks Egan Arley Bernal, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Gianni Moscon, Wout Poels, Luke Rowe en Geraint Thomas als ploegmaats krijgt. De Brit bevestigde nog eens dat hij vol voor de eindwinst gaat. "Ik wil geschiedenis schrijven met een vijfde Tour en een vierde opeenvolgende zege in een grote ronde." (DNR)

