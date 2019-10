Exclusief voor abonnees Froome tóch alweer op de fiets 18 oktober 2019

Het stappen ging hem dinsdag op het presentatiepodium van de Tour 2020 in het Palais des Congrès in Parijs niet bepaald af. Nu ja, stappen... Echt mánken, deed hij. Maar kijk: gisteren was viervoudig Ronde van Frankrijk-winnaar Chris Froome toch al aan een fietstochtje toe met Ineos-ploegmaat Wout Poels. "De laatste keer dat we samen fietsten, was meer dan vier maanden geleden. Toen eindigde het niet zo goed voor mij", refereerde Froome op Instagram aan zijn ongeval tijdens de opwarming van de tijdrit in de Dauphiné, midden juni. "Het voelt fantastisch om weer samen op pad te zijn, Wout Poels." (JDK)