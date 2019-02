Froome sluit vertrek bij Team Sky niet uit 16 februari 2019

Chris Froome gelooft stellig in de continuïteit van het huidige Team Sky. Het Britse televisienetwerk houdt het eind 2019, na tien jaar wielersponsoring, voor bekeken. "Maar ik ben ervan overtuigd dat Dave Brailsford een alternatief zal vinden", klinkt het bij cyclingnews.com. Het Colombiaanse oliebedrijf Ecopetrol wordt genoemd als mogelijke opvolger. Toch zet de viervoudige Tourwinnaar (33), momenteel aan de slag in Colombia, de deur op een kier voor een vertrek. "Het kwam tot dusver nog niet bij me op om uit te kijken naar een ander team. Maar het kan wel. Alles is mogelijk, zeker in de huidige tijden." (JDK)