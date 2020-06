Exclusief voor abonnees Froome rijdt Tour met ineos 30 juni 2020

00u00 0

Chris Froome (35) doet het seizoen gewoon uit bij Team Ineos, weet het Britse Cyclingnews uit goede bron. De renner is in december einde contract en zou hebben overwogen om al in augustus van team te wisselen zodat hij als absolute kopman de Tour zou kunnen betwisten. Bij Ineos moet hij die rol delen met Egan Bernal en Geraint Thomas. Na de onduidelijkheid van de voorbije maanden heeft Ineos de contractbesprekingen met Froome heropgestart tijdens het trainingskamp in Isola 2000, maar voorlopig zou Israël Start-Up Nation in poleposition liggen om de viervoudige Tourwinnaar in 2021 binnen te halen. Froome kreeg wel de zekerheid dat hij de Tour kan rijden in september - bij zijn entourage was de vrees gerezen dat hij uit de selectie zou worden geweerd omwille van de contractperikelen. (BA)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen