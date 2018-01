Froome onderneemt monstertraining 30 januari 2018

Chris Froome traint in Zuid-Afrika en dat zullen we geweten hebben. De viervoudige Tourwinnaar reed zondag ruim 271 kilometer met een gemiddelde snelheid van 44,8 km/u. Froome zette zijn trainingsdata op Strava. Er hangt Froome een schorsing boven het hoofd voor overschrijding van de Salbutamollimiet. Hij werd betrapt in de Ronde van Spanje. De Brit probeert nu zijn onschuld te bewijzen. Hij kan dat door de wedstrijdomstandigheden te simuleren van de dag waarop hij een positieve test aflegde. Mogelijk verklaart dat zijn ongewone trainingsregime. (MG)