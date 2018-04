Froome naar Giro met Henao en Poels 28 april 2018

00u00 0

Chris Froome (Team Sky) kent zijn ploegmaats voor de komende Ronde van Italië (4-27 mei), waarin hij na de Tour en Vuelta 2017 voor zijn derde opeenvolgende groterondewinst gaat. Met de Colombiaan Sergio Luis Henao en de Nederlander Wout Poels krijgt hij twee superluitenants in dienst. Ook De la Cruz, Elissonde, Knees, Kiryienka en Puccio zijn erbij. "Ik kende een andere seizoensstart omdat ik vroeger wil pieken dan normaal", aldus Froome. "Maar het doel om voor de derde keer op rij een grote ronde te winnen, motiveert me. Ik neem een risico door vóór de Tour ook de Giro te rijden, maar ik zou er voor de rest van mijn leven spijt van hebben mocht ik het niet doen." Zijn afwijkende dopingtest in de Vuelta 2017 zorgde de voorbije maanden voor flink wat controverse en zette Froome's Girostart behoorlijk op de helling. "Ik weet dat er een probleem is. Maar nogmaals: de ploeg en ik doen er alles aan om dat probleem zo snel mogelijk op te lossen. Op dit moment concentreer ik me op het wielrennen. En op de harde strijd voor de roze trui." (JDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN