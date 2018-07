Froome mag niet naar de Tour 02 juli 2018

00u00 0

Chris Froome mag niet starten in de Tour. Tenminste: niet als het van organisator ASO afhangt. Die stuurde een brief naar Team Sky, waarin staat dat de aanwezigheid van Froome schadelijk zou zijn voor het imago van de Ronde van Frankrijk. De viervoudige Tourwinnaar wordt verdacht van oneigenlijk gebruik van salbutamol, een geneesmiddel tegen astma, nadat in een dopingstaal afgenomen in de Vuelta vorig jaar twee keer de toegelaten hoeveelheid werd gemeten. Froome betwist dat en tot de anti-dopinginstantie van de UCI uitspraak doet, heeft hij het recht om te koersen. Maar nu wil ASO hem dus niet aan de start van de Tour. ASO is als de dood voor een herhaling van het Armstrong-scenario. Die won zeven keer de Tour, maar is sinds 2012 uit alle erelijsten geschrapt. (MG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN