Froome maakt zich geen zorgen over 5 seconden 13 juli 2018

Titelverdediger Chris Froome gaf op de Mûr-de-Bretagne 8 seconden prijs op ritwinnaar Daniel Martin. Belangrijker: ook op zijn voornaamste belagers in het klassement zoals Nibali, Porte, Quintana en Valverde, gaf de viervoudige Tourwinnaar vijf seconden toe. Moeilijk in te schatten of dat een signaal is richting de bergen.

