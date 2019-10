Exclusief voor abonnees Froome In een peloton waagt hij zich nog niet, dan maar de ploegentijdrit 28 oktober 2019

Geen Chris Froome aan de start van het criterium van Saitama, een organisatie van ASO met tal van wielervedetten om het wielrennen in Japan populairder te maken. De Brit achtte zich nog niet klaar om in een koersend peloton te rijden, wel nam hij deel aan de ploegentijdrit voorafgaand aan het criterium. Zijn team, met ook nog Jonathan Castroviejo en Egan Bernal (foto), nam geen risico's onderweg en finishte bij de laatste ploegen. Het criterium werd overigens gewonnen door Yukiya Arashiro. De Japanner kwam voor eigen volk als eerste over de meet, voor Bernal en Roglic.