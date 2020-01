Exclusief voor abonnees Froome hervat in UAE Tour Koers kort 23 januari 2020

Chris Froome maakt eind februari zijn terugkeer in competitie in de UAE Tour (23/2-29/2). "Ik heb er al heel wat trainingswerk opzitten op Gran Canaria en kijk ernaar uit om de volgende stap in mijn herstel te nemen om weer tot volle kracht te komen", zegt de 34-jarige Brit, die maandenlang out was na zijn zware val tijdens de verkenning van de tijdrit van de Dauphiné van vorig jaar.

