Froome: "Heb het recht om te koersen" 29 juni 2018

"I've done nothing wrong." Chris Froome herhaalt het in een kort pre-Tourinterview met Sky Sports (2.37) tot drie keer toe. "Daar ben ik al van in het begin van overtuigd. Het zou hard zijn voor mij als ik niet zou mogen koersen. Want daar heb ik absoluut het recht toe. En dat is dus precies wat ik ga doen", praat hij opvallend zelfzeker over zijn sluimerende salbutamolzaak. Volgens de viervoudige Tourwinnaar kan en zal een vijfde triomf hem niet worden ontnomen. "Net als mijn Girozege. Mijn onschuld zal wel blijken, daar ben ik zeker van." Vrezen voor lijf en leden in de Tour doet hij niet. "Een kleine minderheid is, om welke reden dan ook, niet blij met mijn dominantie. Maar zo gaat het nu al jaren." (JDK)

