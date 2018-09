Froome en Thomas passen voor WK 06 september 2018

Chris Froome en Geraint Thomas zullen niet mee afzakken naar Oostenrijk voor het WK in Innsbruck (22/09 - 30/09). Dat laat de sportdirecteur van Team Sky, Brett Lancaster, toch doorschemeren. "Froome en Thomas zullen hun seizoen hier beëindigen", vertelde Lancaster aan 'Cycling Weekly' voor de vierde rit in de Ronde van Groot-Brittannië. Daar zijn Froome en Thomas momenteel aan de slag. "Ik denk dat Thomas er eerst wel aan dacht om het WK te rijden. Ik had hem daar ook graag gehad voor de ploegentijdrit, maar hij is duidelijk opgebrand na een zwaar seizoen en de stress die ze zichzelf opleggen door training, dieet, enzoverder." (MDB)