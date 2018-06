Froome en co. trainen tussen sneeuwmuren 28 juni 2018

Nog negen keer slapen en dan start de Tour, en dus leggen ze bij Team Sky de laatste hand aan hun voorbereiding. Froome (rechts), Kwiatkowski (vooraan), Rowe (links) en Poels (centraal) kwamen in volle zomer nog dikke muren sneeuw tegen op de Italiaanse Colle Fauniera. Ze zullen ongetwijfeld in orde zijn in juli, de titelverdediger en zijn kornuiten.

