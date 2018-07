Froome "Droomscenario" 20 juli 2018

Dubbele Alpenzege van Geraint Thomas en in het klassement nu al 1.39 in het krijt bij zijn team- en landgenoot. Chris Froome ziet er geen graten in. "Een droomscenario", noemt hij het. "'G' reed tot dusver de race van zijn leven. Hij verdient het om in het geel te staan. We kunnen nu allebei onze troeven uitspelen. Zoals we dat vandaag ook hebben gedaan. Woensdag ging hij en waakte ik over de andere favorieten, nu was het omgekeerd. Uiteindelijk had Thomas nog de nodige reserve om te kunnen winnen."

