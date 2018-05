Froome al op 3:20 "Geen reden om op te geven" 17 mei 2018

Chris Froome kreeg gisteren nog eens 40 seconden aan de broek. De kopman van Team Sky had - alweer - een geldig excuus. "Ik zat vast achter een val. Die zorgde voor een kleine breuk in het peloton en ik was op achtervolgen aangewezen. Ik gaf alles wat ik kon op dat laatste vlakke stuk, maar dat kostte me wel de nodige krachten om in de laatste anderhalve kilometer nog voorin te geraken." De Brit met Keniaanse roots houdt er toch de moed in. "We zagen eerder hoe snel de dingen kunnen veranderen voor klassementsrenners. Ik blijf het beste van mezelf geven. De naweeën van mijn val in Jeruzalem zijn nog steeds niet van de baan, maar nu volgen in principe twee rustige dagen. Hopelijk ben ik daarna klaar om in het weekend een en ander recht te zetten." Dat hij er nog niet aan gedacht heeft om uit de Giro te stappen, voegde hij er aan toe. "Ik heb dit jaar nog niet veel koersdagen op de teller. Ik zie geen reden om op te geven." (DNR)

