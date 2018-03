Frontparadijs wint Vlamo-award 15 maart 2018

Het Frontparadijs heeft zondagavond de prestigieuze Vlamo-award gewonnen. Die award wordt uitgereikt door de Vlamo (de Vlaamse Muziekorganisatie) aan een project van een muziekvereniging dat er in geslaagd is een bijzondere indruk te laten op de onmiddellijke leefomgeving. De jury roemde vooral het feit dat het muzikale theaterspektakel veertig verenigingen wist te mobiliseren, met in totaal zo'n driehonderd medewerkers. "De hoogstaande kwaliteit speelde natuurlijk ook een rol. Bovendien was er ook lof voor onze aandacht voor de vreemdelingenproblematiek", zegt een trotse Luc Haeghebaert. "Het project werd ingediend door Harmonie De Burgergilde en de fanfare Sint-Cecilia De Zwaan, maar geldt uiteraard voor het hele project. Aan de Vlamo-award is een geldprijs verbonden van 4.000 euro, wat betekent dat we zonder problemen uit de onkosten geraken." (SVR)

