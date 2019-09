Exclusief voor abonnees Frodo uit 'The Lord of the Rings' is nu een bladluis 21 september 2019

Wetenschappers uit Nieuw-Zeeland hebben een klein insect vernoemd naar Frodo Baggins, een personage uit het boek 'The Lord of the Rings' van J.R.R. Tolkien. Frodo - het insect, niet de hobbit - is twee millimeter lang en behoort tot een familie van springende bladluizen. "De naam werd gekozen door de kleine omvang van dit soort bladluis, en omdat het een inheemse soort is in Nieuw-Zeeland", verklaren Francesco Martoni en Karen Armstrong, die het beestje ontdekten op het Zuidereiland. Veel van de cinematografische sets voor Peter Jacksons filmtrilogieën 'The Lord of the Rings' en 'The Hobbit' bevonden zich op het eiland en dat waren de wetenschappers duidelijk niet vergeten.