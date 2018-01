Frituurolie zorgt voor eerste file van het jaar 00u00 0

De eerste grote file van het jaar is al een feit dankzij ... frituurolie. Op de Antwerpse ring raakten gistermiddag drie personenwagens betrokken bij een ongeluk. Toen de brandweer de zwaar gehavende auto's kwam takelen, bleek er over een lengte van 50 meter frituurolie op het wegdek te liggen. Er zat niets anders op dan drie rijstroken ter hoogte van de afrit Berchem af te sluiten. Dat zorgde onmiddellijk voor lange files vanuit de Kempen en het noorden van Antwerpen richting Gent en Brussel. De pompiers konden met hogedrukreinigers de olie uiteindelijk verwijderen. Of het goedje uit een van de betrokken wagens kwam of het ongeval net veroorzaakt heeft, is niet duidelijk. (NBA)

