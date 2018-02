Frituur zonder wachtrij Nieuw 28 februari 2018

Gedaan met aanschuiven met een lege maag terwijl je anderen met een heerlijk pak friet naar huis ziet vertrekken. Bij friturist Daan Van de Voorde zal in Blaasveld (Willebroek) alleen nog online besteld kunnen worden. "Tien minuten voor de bestelling klaar is, krijgt de klant een sms en kan hij naar het frituur vertrekken", vertelt de Antwerpenaar. "We hopen zo de frustratie weg te nemen bij onze 'live'-klanten in onze andere zaak. Zij staan vaak lang aan te schuiven en krijgen het gevoel dat ze 'voorbijgestoken' worden. Want wie nu al online bestelt, wipt immers snel binnen, rekent af en kan weer vertrekken. Omdat onze 'live'-klanten hierdoor afhaken, openen we een vestiging waar we énkel met online-bestellingen werken." (EDG)

