Friturist steekt eigen frituur in brand 15 jaar cel 19 december 2018

Een 44-jarige man uit Diest werd door de Leuvense strafrechter veroordeeld tot vijftien jaar cel. Hij stichtte in de zomer van 2015 brand in de woning aan zijn frituur 't Lekkerbekje in Webbekom terwijl zijn vrouw boven lag te slapen. Ze ontsnapte op het nippertje aan de dood. Het Openbaar Ministerie vorderde vijftien jaar cel voor de frituuruitbater en de rechter ging daarop in. Hij nam meer dan 20 tabletten temesta en diazepam en stichtte brand. Zijn echtgenote kon in haar nachtjapon via het dak ontsnappen. De veertiger zelf kregen ze niet uit de woning. Hij verschanste zich en probeerde zich van het leven te beroven. De brandweer slaagde er uiteindelijk toch in hem uit de woning te halen.