Exclusief voor abonnees Frits (103) mag niet naar begrafenis van zijn Carola (100) 26 maart 2020

00u00 0

Zij was 100, hij 103. Samen vormden Carola Wambeke en Frits De Brabandere uit het West-Vlaamse Tielt - 78 jaar getrouwd - één van de oudste koppels van het land. Maar maandag is Carola overleden, en omdat Frits door de coronacrisis het rusthuis niet mag verlaten, zal hij niet aanwezig zijn bij haar uitvaart. "Moeder was op. Ze haalde de honderd, maar het was met de hakken over de sloot", vertelt zoon Hugo (75). "Afgelopen weekend wou ze niet meer eten en zondag is ze plots in elkaar gezakt. Maandag is ze dan gestorven. Vader had het er even moeilijk mee dat hij niet naar de kerk kan voor haar begrafenis, maar hij begrijpt het wel. Hij is 103 en een simpele verkoudheid kan hem al fataal worden. En hij heeft, net voor moeder rustig insliep, nog afscheid van haar kunnen nemen." De kinderen van Frits en Carola gaan zaterdag een foto van hun vader op een kerkstoel zetten. "Zo is hij er toch een beetje bij."

