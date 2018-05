Frisse zeelucht HET WEER 17 mei 2018

Vandaag is het grijs in de ochtend, maar geleidelijk breekt de zon door. De rest van de dag verloopt vrij zonnig in het binnenland. In de kustregio blijft de bewolking 's namiddags nog wat langer hangen. Er staat een matige noordenwind en die voert frisse zeelucht aan. We geraken niet veel hoger dan 12 graden aan zee, en 17 graden in het binnenland.

