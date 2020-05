Exclusief voor abonnees Frisse start HET WEER 07 mei 2020

00u00 0

Vandaag is het stralend zonnig in de ochtend, maar wel fris. Het kwik is afgelopen nacht gedaald tot een graad of 5. De zon laat de temperaturen al vlug stijgen en na de middag worden maxima bereikt van 20 of 21 graden. Aan zee is het iets koeler bij 18 graden. Er komen stilaan ook hoge wolken opzetten, maar die doen nauwelijks afbreuk aan het zonnige weerbeeld. De wind is erg zwak en weet niet echt een richting te kiezen.

