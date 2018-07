Frisse duik kan je ziek maken 18 juli 2018

Heerlijk, zo'n frisse duik als het kwik met de 30 graden flirt. Maar kijk uit dat u daarna niet naar de dokter moet, want ook bacteriën houden van opgewarmde waterplassen. Het veiligst zijn de officiële zwemplekken, waar de waterkwaliteit wordt gemeten. Een tuinvijver kan gevaarlijker zijn door de Pseudomonas aeruginosa, een BACTERIE DIE OORONTSTEKINGEN VEROORZAAKT. In ondiep water is het vooral opletten voor BLAUWALGEN, want die kunnen gistoffen produceren. Als er een groenblauw 'deken' op het oppervlak gevormd is, moet je contact vermijden en zéker geen water inslikken. Krijg je toch blauwalg binnen, dan kan je last krijgen van buikklachten. Bij hoge dosissen is er zelfs een risico op leveraandoeningen en verlammingsverschijnselen. Vooral met kinderen is het oppassen. Aanraking kan al volstaan om irritatie aan de slijmvliezen en ogen te veroorzaken. En daar stopt het niet wat 'vieze beestjes' betreft. Hoe meer zwemmers in natuurwater, des te hoger de concentratie E. COLI

en enterococcen die voor klachten zorgen aan het maag-darmkanaal. Als je tot slot de pech hebt dat er ook BRUINE RATTEN in de buurt (geweest) zijn, loop je het risico besmet te raken met leptospira. De helft van de ratten is daarmee besmet. De bacterie dringt je lichaam binnen via mondjes of de slijmvliezen in de mond of neus en kan dodelijk zijn.

