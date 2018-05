Fris op de luchthaven 14 mei 2018

Zag ze er vorige week maandag op het Met Gala in New York nog uit als een vrouwelijke paus met haar mijter en koormantel, dan leek de Amerikaanse popster Rihanna drie dagen later wel een zwart Michelinmannetje. Nadat RiRi een feestje in New York had bijgewoond, trok ze snel iets 'makkelijks' aan om een vliegtuig richting Londen te nemen - een gigantische jas van Hanna Anetha Wallace. Het zal fris geweest zijn op de luchthaven...

