Fris en wisselvallig HET WEER 10 augustus 2018

Vandaag begint behoorlijk fris. De temperaturen liggen rond zonsopgang rond 12 graden. Het is al een hele tijd geleden dat het nog zo fel is kunnen afkoelen tijdens de nacht. De zon komt evenwel al vlug tevoorschijn. Er komen echter ook een aantal wolkenvelden opzetten en de atmosfeer wordt onstabiel. Daarbij komen er vooral in het westen een aantal buien tot ontwikkeling. Elders lijkt het overwegend droog te blijven. Het blijft fris, bij een matige tot soms vrij krachtige zuidwestenwind en maxima rond gemiddeld 21 graden.

