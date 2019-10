Exclusief voor abonnees Fris en nat weekend 19 oktober 2019

We beginnen regenachtig aan het weekend. De regen trekt wel weg, en dan volgt er een tijdje droog weer. Er is dan zon, maar er zijn ook stapelwolken en die kunnen nog wel een paar regenbuien lossen, vooral in het westen van het land. De maxima liggen rond 14 graden en op de hogere reliëfs rond 11 graden. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten.

