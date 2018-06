Frietbakje 08 juni 2018

00u00 0

Honderd procent akkoord met de acties tegen plastic vorkjes en rietjes. Maar intussen worden onze Belgische frietjes bijna overal in het land in plastic bakjes geserveerd. Kan iemand me uitleggen waarom blijkbaar niemand daarover struikelt? Wat is er mis met de papieren zak en het houten vorkje van vroeger? De frietjes smaken er bovendien tien keer beter in, omdat papier (of karton) eventueel overtollig vet opslorpt.

Roland Jacobs, Bilzen

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN