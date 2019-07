Exclusief voor abonnees Friesland heeft zo'n grote muizenplaag dat ze vanuit ruimte te zien is 26 juli 2019

In het Nederlandse Friesland kampen ze met een muizenplaag, en niet zomaar eentje. De schade is zo groot dat ze zichtbaar is op satellietbeelden. Het gebied in Nederland wordt al weken geteisterd door een plaag van veldmuizen. De schade is op de satellietbeelden te herkennen als lichte vlekken in het groene gras. "Grote muizenkolonies graven gangen onder de graslandzoden en vreten het gras kaal", zeggen onderzoekers van de universiteit van Wageningen. Een soortgelijke muizenplaag kwam ook al voor in 2004 en in 2014. De huidige plaag doet zich eerder in het jaar voor dan de vorige en dat noemt de universiteit zorgelijk. Het risico op schade is immers groter, klinkt het, omdat de plagen doorgaans tot de winter duren en nu dus langer zouden aanhouden.

