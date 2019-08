Exclusief voor abonnees Frieda Brepoels (64) gaat dan toch door 09 augustus 2019

Frieda Brepoels (N-VA) blijft dan toch actief in de politiek. Ze legde gisteravond de eed af als gemeenteraadslid in Bilzen. In januari zei ze nog: "In mei word ik 64 jaar. Een nog langere loopbaan in de politiek hoeft niet." Ze was burgemeester, maar haar partij N-VA verloor zwaar bij de verkiezingen. Nu zegt ze: "Ik heb de vraag gekregen om in de gemeenteraad te zetelen." Brepoels sluit nu zelfs een verdere politieke toekomst niet uit. "Na de volledige legislatuur ben ik er 70. Ik weet niet of het gaat lukken, maar ik voel me nu prima en ga door."