Freya Van den Bossche stapt uit Gentse politiek 05 februari 2018

Freya Van den Bossche (42) zal niet op de kartellijst van Groen en sp.a in Gent staan. Na achttien jaar zegt de voormalige minister de actieve politiek in de stad vaarwel. "Ik heb wel getwijfeld", zegt Van den Bossche. "Maar we hebben een sterke lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, met Daniël Termont als perfecte lijstduwer." Van den Bossche zal wel de lijst voor de provincieraad duwen, maar zal na oktober niet zetelen. "Ik steun de lijst alleen. Ik wil graag verder werken in het parlement. Maar achter de schermen zal ik de Gentse afdeling blijven steunen", zegt ze.