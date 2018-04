Frère naar Nationale Bank "N-VA keert terug naar Belgique à papa" 27 april 2018

De oppositie heeft zich in de Kamer flink kunnen uitleven met de voordracht van de kleinzoon van miljardair Albert Frère als regent bij de Nationale Bank. Vooral de N-VA kreeg het zwaar te verduren. "Dit is een terugkeer naar het 'Belgique à papa', waarin de Franstalige elite zijn kroost kan droppen op strategische plaatsen. Dit is politiek gekonkel van een pure machtspartij", sneerde Meyrem Almaci van Groen. Vicepremier Jambon (N-VA) antwoordde dat de beslissing binnen de regering is genomen. Achter de schermen valt te horen dat dit de wil van de MR van Didier Reynders was, die dicht bij Albert Frère staat. N-VA kon op haar beurt de baas van haar eigen studiedienst in de Nationale Bank binnenloodsen. (DDW)

