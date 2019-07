Exclusief voor abonnees Freilich (N-VA): "Keppeltje is religieus symbool. Hoofddoek staat voor onderdrukking" 16 juli 2019

"Een keppeltje is een religieus symbool, een hoofddoek is een symbool van onderdrukking." Dat heeft kersvers N-VA-Kamerlid Michael Freilich in een interview met 'Le Soir' gezegd, nadat er bij de Franstalige liberalen van MR kritiek was gerezen over het feit dat hij zijn keppeltje droeg tijdens zijn eedaflegging. Met name minister Denis Ducarme van MR had de vergelijking gemaakt tussen Freilich en Ecolo-senator Farida Tahar, die haar eed aflegde met een hoofddoek. Maar volgens Freilich, de gewezen hoofdredacteur van 'Joods Actueel', gaat die vergelijking dus niet op. Hij benadrukt trouwens dat hij zijn keppeltje alleen droeg voor de eedaflegging.