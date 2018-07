Free Landa COLUMN | WUYTS 14 juli 2018

Mikel Landa inspireert me. Hij klimt zo sierlijk en krachtig. In zijn donkere blik klotst de Golf van Biskaje tegen grillige rotsen. Landa is mild en wild. Heerlijk tegendraads. Kind van het Baskenland en in weerbarstigheid gedoopt. In wilde dromen zie ik hem de Tour winnen. Alleen heeft hij aan het temmen van Froome, Nibali, Bardet of Porte niet genoeg. Landa moet ook in eigen nest tegenstand opruimen. Quintana en Valverde tot onderdanigheid dwingen, het is in een kluwen van intriges geen sinecure. De Colombiaan degradeert hem luidkeels tot lijfknecht. Eusebio Unzué, de manager van de eeuwige twijfel, tornt niet aan de autoriteit van Valverde. Alejandro is bij Movistar de ware baas. Als Landa wil triomferen, zal dat met de zegen van Valverde zijn. Insiders in het Spaanse huishouden beweren dat de autoritaire Murciaan Landa wel lust. Niet meer dan een halve opluchting is dat. Spanjaarden zijn veranderlijk als de wind in de Meseta.

