De Freddy Maertens Cycling Tour vindt dit jaar voor de zestiende keer plaats. Er zijn tochten met de koersfiets van 50, 80 en 100 kilometer. Bij de laatste afstand gaan de deelnemers de Kwaremont over. Daarnaast zijn er ritten op de mountainbike van 30 en 50 kilometer. Kinderen kunnen deelnemen aan de Kloen Kids Tour van 7 en 15 kilometer of aan de gezinstocht van 25 kilometer. De wandeltochten gaan over 7 of 15 kilometer. Er is een gratis tombola, eetmogelijkheden en randanimatie, zowel op de plaats van aankomst als langs het parcours. Start en aankomst liggen in wielerdorp Bouwstock Dewulf in de Mgr Catrystraat. Meer info op freddymaertensct.be.