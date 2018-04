Fraudeurs profiteren van problemen bij Argenta 05 april 2018

Fraudeurs trachten munt te slaan uit de problemen met internetbankieren bij Argenta. Verschillende klanten van de bank hebben melding gemaakt van phishingmails. "We zijn op de hoogte. Onze departement Securitymonitoring volgt de zaak de hele tijd op en laat de phishingsites platleggen", zegt een woordvoerster van de bank. De problemen bij Argenta's internetplatform ontstonden na een update in het paasweekend. Klanten konden ook gisteren hun rekeningsaldo nog enkel in de kantoren raadplegen, maar Argenta hoopte in de loop van de dag alle problemen van de baan te hebben. De bank waarschuwt intussen klanten dat ze niet mogen ingaan op e-mails waarin hen gevraagd wordt om codes te geven. Wie verdachte mails krijgt, stuurt die best door naar phishing@argenta.be.

HLN