Fraudeurs geven zich uit voor belastingdienst 25 mei 2019

De federale overheidsdienst Financiën waarschuwt voor fraudeurs die zich via e-mail uitgeven voor de fiscus. Het gaat om Franstalige e-mails met als onderwerp 'Demande de renseignement' ('Vraag om inlichtingen') die worden verzonden door een adres met de extensie '@minfin-fed.org'. De FOD Financiën benadrukt dat alle officiële e-mailadressen eindigen op '@minfin.fed.be'. Ook Test-Aankoop waarschuwt voor een frauduleuze brief in naam van de FOD Financiën. Titel van de brief is 'Dwangbevel - In naam der koning'. De oplichters vragen direct een betaling uit te voeren - niét doen, dus.