Exclusief voor abonnees Frauderende PS'er mag schuld afbetalen in 'slechts' 106 jaar 18 september 2019

00u00 0

De inbeslagname op het pensioen van voormalig PS-schepen Claude Despiegeleer (72), om zijn schulden bij de stad Charleroi af te lossen, stijgt naar 1.800 euro per maand. In een eerste afbetalingsplan was een maandelijkse aflossing van 400 euro voorzien. Volgens dat scenario zou hij 476 jaar moeten afbetalen. Alleen werd deze beslissing genomen door het schepencollege, en dat blijkt daarvoor niet bevoegd. In het nieuwe plan moet Despiegeleer 'slechts' 106 jaar aflossingen doen. Sinds zijn veroordeling in het dossier-'Carolo bis' is de PS'er - die allerlei frauduleuze constructies opgezet had en persoonlijke uitgaven deed met overheidsgeld - 2,3 miljoen euro verschuldigd aan de stad.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis