Fraudejagers halen 2,1 miljard op 05 februari 2018

De Bijzondere Belastingsdienst heeft het afgelopen jaar in haar jacht naar fraude liefst 2,1 miljard euro aan boetes uitgedeeld of aan belastingverhogingen opgelegd. Dat is 400 miljoen euro meer dan in 2016 en een verdubbeling ten opzichte van 2015.