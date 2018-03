Fraude met bankkaart explodeert 07 maart 2018

Vorig jaar zijn in België 3.205 gevallen van fraude met internetbankieren geteld. Dat zijn er bijna zeven keer meer dan in 2016, toen dat 475 keer gebeurde. De fraudeurs maakten ruim 2,5 miljoen euro buit. Bankenfederatie Febelfin waarschuwt daarom om nooit bankcodes te delen via e-mail, sociale media of telefoon. Fraudeurs passen hun werkwijze voortdurend aan. Sinds eind vorig jaar proberen ze via meerdere pogingen telkens een kleiner bedrag buit te maken. Gemiddeld levert hen dat per keer 788 euro op. Meestal komen ze aan uw bankgegevens via phishing, waarbij ze e-mails sturen in naam van een bank of een andere officiële instelling om het vertrouwen van het slachtoffer te winnen. Een link leidt naar een valse website, waar het slachtoffer nietsvermoedend zijn bankcodes prijsgeeft.

