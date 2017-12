Fraude bij MIVB-examen, want antwoorden leken té goed op elkaar 00u00 0

De MIVB heeft een interne proef geannuleerd na zware vermoedens van fraude. Voor het examen 'beheerder van de metrolijn' waren er negen kandidaten voor twee functies. Maar toen enkelen zowat krék dezelfde antwoorden gaven, gingen de alarmbellen af. Na verhoren schrapte de HR-directie van de openbaarvervoersmaatschappij het examen. Mogelijk werden enkele kandidaten gesteund door één of meerdere kaderleden en kregen ze vooraf vragen en antwoorden. De MIVB gaat onderzoeken wie er verantwoordelijk is en of het de eerste keer was. De directie bevestigt dat er een nieuw examen komt, al praat men over "een niet-gerespecteerde communicatieprocedure van de resultaten". (WHW)