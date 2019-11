Exclusief voor abonnees Fraude bij Ferrari? "FIA neemt brandstofleidingen in beslag" 21 november 2019

Het Formule 1-team van Ferrari staat onder verdenking van fraude nu de autosportfederatie FIA de brandstofleidingen van de bolides in beslag heeft genomen. Dat melden het Duitse Bild en AMuS. Ferrari zou een onreglementaire truc hebben gebruikt om extra brandstof in de motor te injecteren. Daarmee zou meer vermogen én een hogere topsnelheid worden verkregen. Na de magere resultaten van de Italiaanse renstal in Austin, Texas - eerder deze maand - haalde Max Verstappen al hard uit naar Ferrari. "Dat krijg je als je stopt met valsspelen."

