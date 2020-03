Exclusief voor abonnees Franstalige zwemmers zoeken zwembad 16 maart 2020

00u00 0

De atleten van de Franstalige Zwemfederatie zitten in nesten. Ze zijn tot 4 april op stage in Tenerife maar kregen van de Spaanse overheid te horen dat ze het eiland zo snel mogelijk moeten verlaten. Als alles goed gaat, keert het hele gezelschap morgen terug. Fanny Lecluyse trad dit weekend in een competitie in Edinburgh aan en zou vandaag alweer in het land zijn. Het probleem is nu dat de Franstalige liga niet over een zwembad met olympische afmetingen beschikt. Uitwijken naar het buitenland is geen optie en zo is het alternatief beperkt: meetrainen met de twaalf Vlaamse elite-zwemmers in het Antwerpse Wezenbergzwembad. Trainer Ronald Gaastra zegt geen neen, maar hij vraagt wel dat alle atletes en begeleiders zich laten testen op het coronavirus en dat alle sportinstanties en overheden hun toestemming geven. (VH)

