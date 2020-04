Exclusief voor abonnees Franstalige tegenhanger van viroloog Van Gucht Emmanuel André 07 april 2020

Voor Vlaanderen is viroloog Steven Van Gucht interfederaal woordvoerder, langs Franstalige kant is dat Emmanuel André, geneeskundeprofessor aan de KU Leuven en microbioloog uit Brussel die in de labo's werkt van Marc Van Ranst in Gasthuisberg. Elke dag om 11 uur maakt hij de nieuwe dagcijfers bekend, en dat snijdt soms diep. Zeker toen hij vorige week moest aankondigen dat een 12-jarig meisje het coronavirus niet overleefd had. "Ik blijf ook een mens en op dat moment vooral een papa van drie jongetjes", sprak hij. "Wie is het gewend om elke dag te komen vertellen hoeveel doden er zijn gevallen?" Bijna dagelijks benadrukt André dat we "de inspanningen moeten volhouden, want dat de piek nog niet bereikt is". "We zullen u informeren wanneer het zover is."

