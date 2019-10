Exclusief voor abonnees Fransman die gezin uitmoordde na 8,5 jaar gepakt 12 oktober 2019

00u00 0

Een man uit Nantes die in 2011 zijn vrouw en vier kinderen vermoordde en sindsdien wereldwijd gezocht werd, is opgepakt. Gisteren liep Xavier Dupont de Ligonnès (58) tegen de lamp op de Parijse luchthaven Charles de Gaulle. Hij reisde onder een valse naam en had zijn uiterlijk veranderd, maar zijn vingerafdrukken gaven zijn ware identiteit prijs. De politie had echter onvoldoende tijd om hem in te rekenen, waardoor dat gebeurde bij aankomst in het Schotse Glasgow. De lichamen van zijn gezinsleden werden op 21 april 2011 gevonden onder het terras van hun woning. De autopsies wezen uit dat ze enkele weken voordien doodgeschoten waren.