Fransman crasht met 300 km/u op driewieler 07 mei 2018

De Fransman François Gissy, die met 333 km/u het snelheidsrecord op de raketfiets heeft, is zaterdag overleden tijdens een training op een vliegveld in de Elzas. De 36-jarige Gissy oefende er met een driewieler die met stoom vooruit werd gestuwd. Hij haalde 300 km/u, tot hij plots van de piste raakte. "De reden is onbekend", zeggen de autoriteiten, die aanstippen dat de Fransman zonder toestemming op de piste aan het oefenen was. Mogelijk was er een gat in het wegdek.